De volwassen vent pestte het meisje luidkeels met haar ‘dikke kont’

Het is natuurlijk een achterhaalde discussie in dit ‘ik bepaal lekker zelf wanneer ik wat kijk’-tijdperk, maar toch. Waarom staat de driedelige documentairereeks De gouden lichting deze week nou zo weggestopt op NPO 3? En wordt hij ook nog eens uitgezonden rond de klok van 22 uur omdat, zoals maandag, een herhaling van De Nationale Reisquiz 2022 (waarin Jaimie Vaes doet alsof ze nog helemaal heppie de peppie is met Lul’Kleine) kennelijk belangrijker is.