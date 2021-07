De week van Angela de Jong: de NOS zou zich moeten schamen en lof voor Marieke Elsinga

De NOS moet zich rot schamen dat ze voetbal belangrijker vonden dan Peter R. de Vries

De column die deze week heel veel reacties opleverde was die over de NOS. Volgens Angela moet de omroep zich schamen dat ze voetbal belangrijker vonder dan de aanslag op Peter R. de Vries. ,,Met zijn werk bepaalt hij het nieuws en met zijn bijzondere persoonlijkheid laat hij niemand onberoerd. Of hij nu met tranen in zijn ogen staat te smeken om hulp van de kijker in de zaak Nicky Verstappen of Tanja Groen of de ergerniswekkende betweter uithangt aan een talkshowtafel. Om dan ineens het halve land weer te verbazen door als dragqueen op te treden in Make Up Your Mind. Peter R. raakt de kijker, in positieve of negatieve zin, altijd. En daarom treft een aanslag op hem het hele land. De NOS oordeelde echter dat een potje voetbal belangrijker was. Onbegrijpelijk, maar waar. Ze moeten zich daar rot schamen.”

Marieke Elsinga wist steeds de juiste woorden te vinden

Lof voor Marieke Elsinga, die volgens Angela op het goede moment, de goede woorden wist te vinden. ,,Hoe zij de uitzending leidde, hoe zij steeds de juiste woorden wist te vinden, ook buiten de autocue om, door uit te leggen waarom alle betrokkenen soms per ongeluk in de verleden tijd praatten terwijl Peter nog ligt te vechten voor zijn leven - het was van overtuigende klasse.”

Wat Karskens heeft met de NOS, heb ik met Dreetje Hazes en Gordon

Angela vraagt zich af hoe lang Karskens van Ongehoord Nederland het in het publieke omroepbestel zal volhouden. ,,Daar is het niet alleen de vraag of Karskens’ rariteitenkabinetje dat hij omroep noemt de eindstreep gaat halen, maar ook of het het bestel daadwerkelijk zal betreden. De uitzendvergunning gaat pas januari 2022 in. En januari is al ver voor iemand als Karskens op wie de NOS werkt als een lap op een rode stier. Wat hij heeft met de NOS, heb ik met Dreetje Hazes en Gordon, zeg maar.”

Waarom geeft Op1 die raaskallende moeder een podium?

Angela snapte deze week niet dat Op1 een podium gaf aan een moeder ‘uit het antivaxers-kamp’. ,,Ik zal haar hier niet te hard aanpakken, want zij is ook maar een moeder die bezorgd is om het welzijn van haar kinderen. Laten we het er maar op houden dat het een zegen is dat haar dochter de intelligentie van vaders kant heeft geërfd.”

Er is slechts een RTL-ster die zich totaal géén zorgen hoeft te maken om de fusie met SBS

Angela is er vrijwel zeker van dat RTL-presentator Harry Mens zich absoluut geen zorgen hoeft te maken om de fusie met SBS. ,,Al stort op een dag de hele mediawereld in elkaar en kijkt er niemand meer naar lineaire tv, dan nog zit Harry op zondagmorgen te knikkebollen tegenover Wietze van de wijn en Martine Hafkamp - nee, niet die feeks van GTST maar die van een of andere financiële instelling die het programma al honderd jaar sponsort.”

Eens/oneens? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.