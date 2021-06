De week van Angela de Jong: discutabele beslissingen binnen de NPO en even niet brommen over Hazes

Twee talentvolle mensen zo rücksichtslos afserveren, zonder kans op verbeteren, doe je niet

De column die deze week veel reacties opleverde was die over Fidan Ekiz en Renze Klamer, die door BNNVARA per direct van De Vooravond zijn afgehaald. Angela begrijpt er helemaal niets van. ,,Het is de zoveelste discutabele beslissing binnen de NPO in een paar weken tijd. Een mens zou er bijna murw van worden. Het is echt niet zo dat er nooit iets mag veranderen op tv. Soms zijn formats op en blijken presentatoren niet goed genoeg, dat kan. Maar twee jonge, talentvolle mensen zo rücksichtslos af te serveren, zonder kans om zich te verbeteren, doe je niet.”

Sywert koos Twan Huys, ‘de scherpste interviewer van Nederland’, slijmde hij met een gemaakt lachje

Angela had begin deze week last van een déjà vu toen ze naar het grote Sywert-interview in Buitenhof keek. ,,Daar zat iemand die zogenaamd het boetekleed aantrok en dééd alsof hij schoon schip maakte, maar wie beter keek én luisterde merkte dat Sywert van Lienden een onvervalst Marco Borsatootje pleegde. Dat houdt in: ruimhartig toegeven hoezeer je baalt van je eigen handelen, maar ondertussen stevig de indruk wekken dat jíj het werkelijke slachtoffer bent nu je ineens 9 miljoen op je bankrekening hebt staan.”

Ik kan wel weer brommen over de Hazes-overkill, maar ik heb het liever over deze docu

Angela had natuurlijk nóg een keer haar Hazes-moeheid kunnen etaleren omdat Humberto meende dat het een goed idee was om de zanger uit te nodigen, maar dat deed ze niet. Liever heeft ze het over Het leven gaat niet altijd over tulpen. ,,Het is een aparte documentaire, zonder echte kop of staart. Een voice-over of interviews met de familie ontbreken, dus je moet als kijker veel zelf invullen of tussen de regels door lezen. Maar dat maakte deze film misschien nog wel sterker, dacht ik na afloop.”

Het is treurig én fascinerend om te zien hoe een showbizzfamilie zichzelf de vernieling in helpt

‘Voor iedereen met een voorliefde voor de rare showbizzwereld is deze documentaire verplichte kost’, schrijft Angela deze week over De Gert en Hermien Story. ,,Het is even treurig als fascinerend om te zien hoe twee succesvolle, getalenteerde artiesten elkaar en hun gezin langzaam maar doeltreffend de vernieling in helpen en volledig berooid sterven.”

Ik mocht haar niet, maar gisteravond zei Femke iets wat zo op een tegel kan

Echt fan was Angela niet van Femke Halsema. ,,Alles wat me tegenstaat aan de moraalridders van GroenLinks en dat arrogante Amsterdam komt in haar samen”. Maar nu is het tij gekeerd. ,,Ze is nuchterder dan ik dacht. En heeft de mentaliteit waar ik van hou: niet zeuren, maar doen.”

