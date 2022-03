De winnaar van Project Rembrandt: ‘de beste allround schilder’

Het ging in de finale van het derde seizoen van Project Rembrandt tussen Siobhán (22), volgens de vakjury de beste portretschilder, en Egon (30), die de jury betitelde als de beste allround schilder. Dat laatste gaf de doorslag. Zijn meesterwerk is vanaf maandag te bezichtigen in het Rijksmuseum.