De zoons van Beau zijn hunks en Sonja laat tattoos verwijderen

Joop van den Ende ontmoet Tina Turner weer

17:37 Mediamagnaat Joop van den Ende (75) is vandaag in Londen na twee jaar herenigd met superster Tina Turner. In The Hospital Club maakten de twee kennis met actrice Adrienne Warren, die in TINA: The Tina Turner Musical in de huid kruipt van de 77-jarige Amerikaanse zangeres.