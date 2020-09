Debuutalbum Duncan Laurence verschijnt in november

Voor de coronacrisis was al gepland dat Duncan op 17 november zou optreden in de Ziggo Dome, maar daarvoor komt de show voor een kleiner publiek nu in de plaats. Mensen met kaartjes voor het oorspronkelijke optreden worden donderdag geïnformeerd over de mogelijkheden. Dat de zanger alsnog optreedt in de Ziggo Dome, maar dan op een ronddraaiend podium omringd door ronde tafeltjes, vindt hij erg leuk. ,,Ik kan niet wachten om de nieuwe songs van Small Town Boy te spelen. Als kind droomde ik van het zingen in zalen als de Ziggo Dome, om de release van mijn allereerste album hier te mogen houden is echt onwerkelijk.”

Een verhaal

Het album heeft Duncan laten inzien wie hij is als muzikant en als persoon. ,,Elke song geeft een kijkje in mijn leven en vertelt een verhaal. Het is rauw, dromerig, poppy en indie. Het is alles wat ik mijn eerste album wil laten zijn. En het is nog maar het begin.”



Small Town Boy werd op meerdere plekken in binnen- en buitenland geschreven en opgenomen. Op de plaat staat ook zijn songfestivalnummer Arcade en singles Love Don’t Hate It en Someone Else.