Debuutsingle Claude in trek: Ladada (Mon Dernier Mot) op 1 in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 17 december. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 12 stijgers en 17 zakkers.

28 (--) HERO- Martin Garrix x Jvke

Dankzijn Kernkraft 400, Celestial en Star Walkin’ hadden we al drie hits in de lijst staan die we aan een game konden koppelen. Deze week komt er nog een vierde bij met Hero. Dat is namelijk het officiële thema van de Marvel Snap-game. Martin liet al weten dat hij met tracks als deze wil experimenteren op nieuwe gebieden. Ook liet hij weten dat hij binnenkort aan de slag gaat om een complete serie van muziek te voorzien.

Hero is een samenwerking met de Amerikaanse singer-songwriter Jvke. Afgelopen week was het de Alarmschijf op Qmusic en nu is het, als binnenkomer op nummer 28, de 26e Top 40-hit voor Martin Garrix.

27 (--) ESCAPISM- Raye ft. 070 Shake

In de Top 40 kennen we Raye toch vooral van de dancetracks die ze met onder meer Jonas Blue, Jax Jones, Joel Corry en David Guetta maakte. Toch is de 25-jarige Britse ook zeker geen onverdienstelijk singer-songwriter. Dat liet ze in oktober van dit jaar al horen tijdens haar concert in de Amsterdamse Tolhuistuin. Op 3 februari verschijnt het debuutalbum van Raye: My 21st Century Blues. Haar track met 070 Shake is deze week, op nummer 27, de hoogste van vier binnenkomers.

10 (13) CELESTIAL- Ed Sheeran

Celestial van Ed Sheeran keert deze week -op nummer 10- terug in de top 10. Dat betekent dat de Britse zanger weer een weekje in het bovenste kwart van de lijst kan bijschrijven; inmiddels staat de teller op 199 weken. Met dat aantal overtreft hij deze week The Rolling Stones die 198 weken in de Nederlandse top 10 stonden. Het Britse record staat, met 200 weken, nog net op naam van The Beatles. Volgende week kan Ed Sheeran dus een bijzondere prestatie neerzetten als Celestial in de top 10 blijft staan.

1 ( 3) LADADA (MON DERNIER MOT)- Claude

Maan en Goldband zakken met Stiekem naar nummer 3. Op de tweede plaats staan David Guetta en Bebe Rexha die met I’m Good (Blue), na 12 weken, nu afscheid hebben genomen van de eerste plaats.

De nieuwe nummer 1 van Nederland is voor Claude die ook meteen een enorme prestatie weet neer te zetten: voor het eerst sinds 2009 weet een debuutsingle van een Nederlandse artiest meteen ook een nummer 1-hit te worden. Ladada (Mon Dernier Mot) is de achtste nummer 1-hit van dit jaar.

