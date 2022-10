Deel jij je Netflix-wachtwoord met anderen? Dan ga je meer betalen

De extra toeslag heeft Netflix de afgelopen maanden al ingevoerd als test in vijf Latijns-Amerikaanse landen. Vanaf begin 2023 wordt het wereldwijd ingevoerd. Abonnees moeten enkele euro’s per maand extra betalen als anderen hun login gebruiken om buiten hun huishouden te streamen. Hoeveel dat precies is, is nog niet bekend, maar tijdens de proef in de Latijns-Amerikaanse landen kostte dat 3 dollar extra per maand.