Deelnames aan Married at first sight waren geen succes, maar Milly is nu zwanger van eerste kindje

‘ Baby Bos on the way ’, schrijft Milly bij een foto met haar vriend. Ze maakt ook al bekend wanneer de kleine spruit te verwachten is. ‘Ons grootste avontuur begint in oktober 2023', schrijft ze.

Sinds augustus is Milly gelukkig in de liefde, nadat haar avonturen bij Married at first sight mislukten. In 2018 trouwde de Woerdense met Joost, maar dat huwelijk was van heel korte duur en strandde de volgende zomer. Later deed ze ook mee aan de Second chance-serie van het programma, maar ook dat avontuur had geen succesvolle afloop.