Delphine Boël over strijd om erkenning: ‘Ik deed het voor mijn kinderen’

Aanvankelijk geloofde men haar niet wanneer ze zei dat ze de dochter van een koning was, legt ze uit. ,,Opeens werd mijn spaarrekening afgesloten en kwam ik op een zwarte lijst te staan bij het reizen. Zelfs mijn kinderen kwamen daarop terecht, en die zijn half Amerikaans. Daarnaast konden ze geen geld lenen, geen auto kopen... Blijkbaar kon ik zelfs geen spaarboekje meer voor hen beginnen. Daar schrok ik van.” Sinds 2013 lag Delphine zeven lange jaren in juridische strijd met haar vader. ,,De adviseurs van het hof wilden dat ik zou verdwijnen. Ik woonde in Londen, maar ze hadden me liever veel verder weg gezien. Ik denk dat velen van hen mij zagen als een ‘vuile vlek’ op het koningshuis.” Uiteindelijk besloot de rechter dat Albert zijn DNA moest afstaan, waardoor vastgesteld kon worden dat Boël inderdaad zijn dochter was.

Harde woorden

,,Ik deed het vooral voor mijn kinderen, omdat ik niet wilde dat zij zich moesten afvragen van waar ze kwamen. Ik had exact hetzelfde gedaan als mijn vader een dierentuinmedewerker was, of zelfs een crimineel. Ik durf alleen nog niet zeggen dat ik gelukkig ben met de uitkomst. Want ik denk nog altijd dat dit niet had mogen gebeuren in de eerste plaats.”



Delphine is bovendien niet blij met de manier waarop Albert in een persbericht aankondigde dat ze zijn kind was. ,,Die woorden komen van een advocaat, daar ben ik zeker van. Dus ik geef hem het voordeel van de twijfel. Maar het was moeilijk voor mij om dat te lezen. Want tot en met 2001, toen ik 33 jaar was, had ik een goede relatie met hem. Een echte vader-dochter-relatie.”