Demi breekt na kampvuur: ‘Ik herken Sidney niet’

Het is voor de stellen inmiddels geen geheim meer dat de filmpjes zo nu en dan een verkeerd beeld kunnen geven. Hoewel de eerste video meer dan prima was - Sidney maakte een ritje op de waterscooter met nieuwe verleidster Hung -, sloeg het tweede filmpje als een bom in bij Demi. Ze moest toekijken hoe háár Sidney aan de begeerlijke vrijgezel Demi vertelde dat er te veel door zijn hoofd spookte. Het is de zoveelste keer dat haar vriend persoonlijke dingen aan de brunette toevertrouwt.



,,Mijn vriendin werkt niet super veel. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal niks betaalt... Maar ja, ik ben toch wel de kostwinner’’, klonk het uit Sidney’s mond, die door zijn deelname aan Temptation Island aan het denken is gezet. Aan Demi’s gezicht was direct te zien dat de opmerking van Sidney te ver ging. ,,Dit is echt respectloos’’, reageerde ze. De andere bezette dames konden het niet meer dan eens zijn met haar. ,,Hij is zo stupid. Ik vind dit raar. Ik werk genoeg. Ik werk op mijn manier’’, verdedigde Demi zich, die even later in het busje onderweg naar de villa in tranen uitbarstte in de armen van Rodanya. ,,Ik herken hem zo niet. Je zegt dat soort dingen gewoon niet.’’

Aasgieren

Eenmaal in het resort aangekomen, verzamelden de vrijgezelle mannen zich als aasgieren om Demi heen. Die brak wederom toen haar werd gevraagd wat voor beelden ze te zien had gekregen. Verleiders Giorgio en Denzel zagen direct hun kans schoon en probeerden haar te troosten. Zo toonde Giorgio maximale interesse door van alles over het kampvuur te vragen en legde Denzel zijn hand op Demi’s rug.



In het andere resort was Sidney zich van geen kwaad bewust. Hij was juist in zijn nopjes met de beelden die hij van Demi te zien kreeg. Daarin vertelde ze onder meer aan verleider Maxime dat - mocht hun relatie aan een einde komen - er ook leven ná Temptation is. Presentator Rick Brandsteder probeerde nog wat olie op het vuur te gooien door Sidney daar op te wijzen, maar hij antwoordde vol zelfvertrouwen: ,,Nee, sorry. Dat begrijp ik daar echt totaal niet uit.’’

Volledig scherm Demi. © RTL5

Bemoederen