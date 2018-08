'Demi Lovato uit ziekenhuis en naar kliniek'

Demi zou het ziekenhuis zaterdag hebben verlaten. Onbekend is hoe lang de actrice en zangeres in de afkickkliniek blijft, volgens TMZ een van de beste van het land. Ingewijden hebben het over 'een langere periode', minstens dertig dagen.



Bijna twee weken geleden werd Demi in het ziekenhuis opgenomen na een overdosis. Zondag liet ze zich voor het eerst uit over de turbulente periode. ,,Ik dank God dat ik nog leef", schreef de 25-jarige op Instagram. Ook schreef ze te blijven vechten tegen 'deze ziekte die niet zomaar over gaat . ,,Ik moet het zelf overwinnen en daar ben ik nu mee bezig. Ik heb tijd nodig om beter te worden en me te focussen op mijn afkicken en herstel. Ik kijk uit naar de dag dat ik kan zeggen dat ik er weer helemaal ben."