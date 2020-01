Demi Lovato zingt volkslied bij aanvang Super Bowl

Het is de ultieme comeback voor Lovato nadat ze in 2018 op het randje van de dood balanceerde na een overdosis. In juli van dat jaar werd ze door een assistente bewusteloos gevonden in bed na een lange nacht feesten. De zangeres was maanden daarvoor teruggevallen in haar drugsverslaving nadat ze zes jaar nuchter was geweest.



Eind deze maand verschijnt ze al op het podium tijdens de Grammy's. Nu komt daar dus ook nog een optreden bij op het grootste sportevenement van de Verenigde Staten. ,,Ik zei toch dat de volgende keer dat jullie van me horen, het zingend zou zijn”, schreef ze daarover op Instagram. In december was ze nog van dat platform verdwenen na het plaatsen van een volledig zwarte foto.