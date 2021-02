Dennis Schouten (25) worstelt met tv-carrière: ‘Ik overweeg volledig uit dit wereldje te stappen’

Het interview is al ruim twee uur onderweg, als Dennis Schouten (25) zich pas echt blootgeeft. Hij begint aarzelend. „Weet je dat ik dit nog aan niemand heb verteld, behalve aan Wilfred Genee?” Vervolgens komt zijn worsteling op tafel. Schouten overweegt zijn tv-carrière op te geven, vertelt hij. „Komend jaar bepaal ik of ik doorga in de media of stop. En dan ook echt stop, hè? Ik heb dit nu vijf jaar gedaan en wat je er ook van vindt, het was wel succesvol. Maar de mediawereld is er steeds meer een waar ik niet gelukkig van word.”