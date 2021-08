Dennis van der Geest presenteert VI Ochtendshow, Genee neemt langer vrij

Joshua Nolet over rel rond Prins Bernhard: ‘Nu willen ze een bakkie met ons doen, maar dat hoeft voor mij niet’

26 augustus Collega’s van prins Bernhard hebben de leden van Chef’Special uitgenodigd om binnenkort koffie te drinken. Gisteren ontstond grote beroering nadat de frontman, Joshua Nolet, op Instagram liet weten dat zijn band ‘door de prins’ gevraagd was om gratis op te komen treden bij de komende Grand Prix in Zandvoort (5 september). Bernhard is mededirecteur van het circuit.