Denzel Washington moet tranen verbijten na boodschap van zoon: ‘Ik ben sprakeloos’

Denzel Washington was (virtueel) te gast bij Access Hollywood om er te praten over zijn aankomende film The Little Things. Tijdens het gesprek met presentator Sibley Scoles werd de acteur emotioneel, toen de journalist bekende dat ze eerder met zijn zoon - bekend van zijn rollen in Tenet en BlacKkKlansman - hadden gesproken. John David Washington reageerde tijdens dat interview op het nieuws dat zijn vader toen net door The New York Times werd uitgeroepen tot de ‘beste acteur van de 21ste eeuw’. ,,Het wordt tijd”, reageerde John David trots tijdens dat gesprek. ,,Ik denk dat hij een van de beste acteurs ooit is. Het was een heel trots moment voor ons hele gezin.”