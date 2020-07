Depp wist dat huwelijk met Heard over was na drol in bed

Johnny Depp wist dat zijn huwelijk met actrice Amber Heard voorbij was toen hij na haar verjaardagsfeest een drol in bed aantrof. Volgens de Hollywood-ster was deze drol afkomstig van een van haar vrienden. Volgens Heard echter zou de poep de schuld van haar hondje zijn geweest.

Dit meldde de 57-jarige Hollywood-ster gisteren tijdens de eerste dag van zijn smaadzaak tegen het Britse tabloidblad The Sun. Depp ontkende tijdens zijn getuigenverklaring voor de rechtbank in Londen met klem dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard ooit zou hebben mishandeld.



De zaak gaat over een artikel uit 2018 waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ wordt genoemd. De filmster ontkent dat te zijn en vindt dat de krant deze claim niet hard kan maken. Hij eist een forse schadevergoeding.

Fysieke aanvaringen

Depp stelde wel in het verleden ‘fysieke aanvaringen’ te hebben gehad met zijn ex-vrouw. ,,Maar ik heb te allen tijde de confrontaties geprobeerd te vermijden”, aldus de ster uit de Pirates of the Caribbean-reeks. Depp stelde echter dat Heard deze disputen was begonnen.



Depp en Heard leerden elkaar in 2011 kennen op de set van de film The Rum Diary. Zij trouwden in februari 2015. Na vijftien maanden vroeg Heard een scheiding aan, en een dag later een straatverbod voor Depp. De scheiding werd in 2017 bekrachtigd, het straatverbod werd afgewezen.

Quote Ik heb te allen tijde de confronta­ties geprobeerd te vermijden Johnny Depp

Elke mogelijke drug

Tijdens het getuigenverhoor bekende Depp als jonge tienerster ‘elke drug te hebben genomen die bekend is’. Hij stelde een lastige jeugd te hebben gehad door zijn bekendheid en het feit dat hij niet met zijn roem kon omgaan. ,,Zelfs als ik mijn eigen naam uitsprak, klonk het mij vreemd in de oren”, stelde de acteur,



De rechtbank bekeek ook opnames die Heard had gemaakt met haar mobiele telefoon tijdens het huwelijk. Hierop was te zien hoe Depp met keukendeuren smeet en zichzelf bruusk een glas wijn inschonk. ,,Ik was erg erg van streek”, aldus Depp. Heard stelde dat de acteur tijdens dit soort ruzies ‘het monster’ werd.

Jekyll en Hyde

Depp antwoordde dat hij alleen een monster werd als zij tegen elkaar schreeuwden en hij zich daartoe genoodzaakt zag. ,,Ik was geen Dr Jekyll en Mr Hyde.” De acteur ontkende met klem een woedeprobleem te hebben, ondanks een verklaring van actrice Ellen Barkin die stelde dat Depp ooit een fles wijn naar haar hoofd gegooid zou hebben.



Verwacht wordt dat de zaak zo’n drie weken in beslag gaat nemen. Naar verwachting zullen ook twee andere ex-echtgenotes van Depp, Vanessa Paradis en Winona Ryder getuigen via een videoverbinding. Zij zijn opgeroepen door Depp. Paradis heeft al eerder verklaard dat Depp een liefdevolle, en zorgzame echtgenoot en vader was.