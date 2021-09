Derde seizoen Undercover verschijnt in november

In de beelden die Netflix heeft vrijgegeven is te zien hoe Ferry de gevangenis verlaat en niet veel later oog in oog komt te staan met Bob, de agent die hem achter de tralies wist te krijgen. Ook is te zien hoe de Nederlandse actrice Nazmiye Ora haar opwachting maakt en een ontmoeting regelt met Bob. ,,Voordat we zaken doen met elkaar... heb ik nog een paar vragen. Ken jij Ferry van voor zijn gevangenisstraf? Hadden jullie ruzie?”, vraagt Ora hem met een ijskoude blik.