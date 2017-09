Derde Sex and the City-film geschrapt

Eerder op de dag bracht de Daily Mail het verhaal dat een derde film rond Samantha, Miranda, Charlotte en Carrie weken voor de geplande start van de productie was afgeblazen. Reden zouden de buitensporige eisen zijn van Kim Cattrall. De 61-jarige actrice, die mannenverslinder Samantha speelde in de serie en de eerste twee films, zou er onder meer op hebben gestaan dat studio Warner Bros meer films waar zij aan werkt gaat produceren.



Volgens de Britse krant weigerde de filmstudio dat, waarop Kim uit het project stapte. De makers zijn van mening dat een derde Sex And The City-film alleen zou werken als alle vier de hoofdrolspelers meedoen en trokken de stekker uit het project.



,,Het is gedaan, we doen het niet", zei Sarah Jessica Parker gisteren tegen Extra. ,,Ik ben heel erg teleurgesteld. We hadden dit mooie, grappige, hartverscheurende, vrolijke script en verhaal. Het is niet alleen jammer dat wij dat nu niet kunnen vertellen en mogen meemaken, maar het is nog veel teleurstellender dat het publiek dat zo graag nog een film wilde, die nu ook niet krijgt."