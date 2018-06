Derksen: Droevig dat dj Jean informeert naar mijn laatste wip

Aanleiding van het verbale gevecht tussen de twee zijn de beledigende opmerkingen die Derksen over dj Jean maakte in de vrijdag-aflevering van VI Oranje blijft thuis. „Die alcoholist die zei dat hij 2000 vrouwen geneukt had. Ik heb hier elke dag ruzie over de lengte van het nummer van het bandje dat hier speelt. Als die man twintig minuten krijgt om te raaskallen, dan mogen zij best een nummertje van drie minuten spelen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een redactie zo’n lul uitnodigt...''



Jean beet vervolgens in een reactievideo van zich af en noemde Derksen een regelrechte zielenpoot. ,,Als je een grote bek hebt tegen mij, doe het face to face. Kom maar, kom maar. Johan Derksen, met je grote bek, kom maar."



Daar kwamen eerder vandaag de beelden bovenop waarin dj Jean tijdens een optreden zaterdag riep dat hij Derksen wel kon vermoorden. De artiest heeft daar spijt van. ,,Ik heb 'Kill Johan Derksen' ofzo geroepen'', aldus Jean in een facebookfilmpje. ,,Uiteraard is het - en dat zal iedereen hopelijk wel begrijpen - niet serieus bedoeld'', lichtte hij toe. ,,Het is een dingetje wat ik met mijn jongens in de auto voor de lol zeg. I Kill Him. Voor ons stelt het niets voor, maar ik snap dat mensen dat verkeerd opvatten.''



Derksen vanavond daarover: ,,Ik vind dat helemaal niet erg joh.''