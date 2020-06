Derksen: 'Ik blijf mijn mening verkondigen tot de laatste snik'

,,Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik”, aldus Derksen. Zorgen over het voortbestaan van het programma maakt hij zich niet. ,,Dat is mijn afdeling niet. Dit is weer een storm in een glas water die wel overwaait. Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo. Dan beginnen mensen drie dagen na ons programma te gillen. En denken commerciële jongens van bedrijven: wij kunnen niet achterblijven, maar ach, ik ga daar niet over.”

Derksen zit zelf niet op sociale media. ,,Nee, ik sta niet te popelen om te zien wat al die gekkies van Nederland ervan vinden. En die bekende Nederlanders die hier allemaal een mening over hebben. Het is wel heel toevallig dat dat mensen zijn die bij ons in de show besproken zijn. Dat zijn rancuneuze gevoelens die boven komen drijven. Maar ook dat is helemaal geen probleem hoor. Ik heb een mening, die mogen zij ook hebben.”

Alles zeggen

Spijt van zijn opmerking heeft hij niet. ,,Ik rijd al 22 jaar na de uitzending naar huis en soms heb ik weleens het idee: dat had ik beter niet kunnen zeggen - maar ik vond dit grapje eigenlijk niet eens zo heel slecht. Voor mijn doen hè. Die Akwasi is voortdurend in het nieuws met zijn geschreeuw en gejammer. En toen daar die verklede Zwarte Piet in beeld kwam – die speelde met zijn leven – zei ik: ‘Weet je wel zeker dat het Akwasi niet is’.’’



,,En ach, dat kun je een slechte grap vinden, maar dat zal me een zorg zijn’’, vervolgt hij. ,,Als je het hele programma hebt gezien, dan weet je dat wij afstand hebben genomen van het begrip racisme. Nu word je – omdat er een clipje van gemaakt is – weggezet als racist. Maar goed, de ene week ben ik homofoob, de andere week racist. Ik las ergens dat Akwasi het mentaal niet meer aankon en zich veertien dagen heeft opgesloten. Nou, ik kan je vertellen: ik ben er mentaal heel goed aan.”

De heren hebben niets vernomen van (de bazen van) Veronica. ,,Ook niet van John de Mol, nee. Die weet toch wat er in ons contract staat? We hebben vast laten leggen dat wij alles mogen zeggen en over iedereen mogen praten. Tijdens de besprekingen zei John de Mol: ‘Ik leg de grens bij kinderporno’. Toen heb ik nog gezegd: ‘Vind ik een tikje burgerlijk, maar ik kan er wel mee leven’.”

Volledig scherm Rapper Akwasi. © ANP

Sponsors

Naar aanleiding van het rumoer rond Veronica Inside laten sponsors van het voetbalprogramma TOTO en Bavaria aan deze site weten zich te distantiëren van de uitspraken die Johan Derksen deed in de uitzending van afgelopen maandag. De bedrijven merken hierbij aan dat zij niet over de inhoud van het programma gaan.



In de gewraakte uitzending stelden de heren dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. Derksen maakte onder meer een vermeend racistische grap.