Derksen na kritiek op Ajax: ‘Ik weiger mee te lopen in de polonaise’

Johan Derksen haalt zijn schouders op na de kritiek die hem ten deel viel na zijn analyses over Ajax in de Champions League . ‘Kennelijk moet je meelopen in de polonaise in dit land, maar dat weiger ik.’

Terwijl heel Nederland gisteravond onder de indruk was van de zege van Ajax op Tottenham Hotspur (0-1) in de halve finale van de Champions League, kraakte analyticus Johan Derksen in de studio van Veronica kritische noten over het optreden van de Amsterdammers na rust. Veltman had er ‘niets van gebakken’, Schöne had hij ‘niet gezien’, Neres had ‘niets gedaan’ en Ziyech ‘was voor zijn doen heel erg zwak’.



Bekend en onbekend Nederland viel, op social media, over Derksen heen. Een kleine greep: ‘Derksen praat alsof Ajax net van De Graafschap heeft verloren’. ‘Vergeleken met duo Derksen/Boskamp zijn Waldorf & Statler de Positivo’s. Wat een onzinnig gezwets’. ‘Ziyech heel slecht???!!! JE BENT ZELF HEEL SLECHT!!!’

Onderbuikgevoelens

Een dag later stelt Derksen ‘niets te hebben meegekregen’ van de reacties. ,,Is er kritiek dan? Ach, ik zit niet op Twitter, Facebook en al die dingen. ‘Misschien ook beter dat je dat niet leest’, zegt mijn dochter wel eens. Ik ben niet zo geïnteresseerd in al die reacties. Maar je merkt dat vaker. In de euforie krijgen die mensen de onderbuikgevoelens van een voetbalsupporter. Die wil dan wel eens heel ongenuanceerd om zich heen slaan, maar dat neem ik voor kennisgeving aan. Eigenlijk zei Erik ten Hag precies hetzelfde als ik. Dat het na de rust niet goed was en dat het in Amsterdam beter moet als ze de finale willen halen.”

Quote Is er kritiek dan? Johan Derksen

,,Ze hebben voor Ajax-begrippen na rust gewoon slecht gespeeld. Dat wil Nederland na een overwinning blijkbaar niet horen. Dat zal mij worst zijn, want jij denkt toch niet dat ik dat pleuris end naar Hilversum ga rijden om bekend en onbekend Nederland te behagen? Ik geef mijn mening en respecteer ook anderen met een afwijkende mening. Maar ik ga niet naar Hilversum om de populariteitsprijs te winnen. Kennelijk moet je meelopen in de polonaise in dit land, maar dat weiger ik. Als Ajax dezelfde tactiek had toegepast als in de eerste helft dan hadden ze met 4-0 gewonnen. Ze hebben verzuimd Tottenham de genadeslag te geven. Nu moeten ze nog aan de bak, maar dat mag je blijkbaar niet zeggen”, aldus Derksen die zeker geniet van de Europese zegetocht van Ajax.

,,Dit is geweldig voor de club en we worden als voetballand in Europa ook plotseling weer serieus genomen. Luister, wat Ajax gepresteerd heeft tegen Bayern München, Real Madrid en Juventus is fantastisch. En voor de rust tegen Tottenham ook, maar na de rust was het gewoon slecht en ik zit daar om dat vast te stellen. En anders moeten ze er een supporter neerzetten in een Ajax-tenue. Maar dat bepaalt John de Mol.”

