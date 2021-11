Derksen over bedreiging: ‘Tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar noemde mijn naam’

Dat schrijft Derksen in zijn column in online magazine TKKR., waar hij ook voor het eerst meer details geeft over de beveiliging die hij kreeg. Het VI-gezicht had in juli in het programma De Oranjezomer verteld dat hij werd beveiligd, maar kon toen niets zeggen over de reden.

‘Na de moord op Peter R. de Vries belde, uit het niets, het Openbaar Ministerie. Of ik de volgende dag bij de hoofdofficier van justitie kon opdraven’, schrijft Derksen. ‘Een tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar stuurde vanuit de gevangenis mails naar zijn vriendin en daarin werd mijn naam genoemd. En hij stuurde ook nog een foto van mij mee. Vervolgens werden de mails onder mijn neus geschoven.’ Het OM wilde volgens Derksen ‘geen enkel risico lopen met mannetjes van de televisie’.

Daarop schakelde John de Mol, Derksens werkgever, beveiliging in. Zijn huis werd volgehangen met camera's en hij kreeg een vaste bodyguard. ‘Onder mijn auto werd een apparaat geplaatst, waardoor 007 (zoals Derksen de beveiliger noemt, red.) op zijn telefoon kon zien waar ik uithing. Onderweg naar de studio moest ik van auto wisselen, ik heb alle middenklassers van binnen gezien, en uiteindelijk nam ik, achter een benzinestation, plaats in een oude bestelbus, als de ultieme camouflage. Een Talpa-ster in een bestelbus, dat was nog nooit vertoond. Plotseling mocht er plankgas gereden worden, bekeuringen telden niet meer, bij files namen we de vluchtstrook, omdat 007 geen schietschijf wilde zijn.’

Paniekknop

Hij kreeg bovendien een paniekknop mee, waarmee hij direct de politie kon inschakelen bij gevaar. ‘Ik heb die knop twee maanden moeten verstoppen voor René van der Gijp, die er graag op wilde drukken, omdat hij het leuke televisie vond.’

Dat regime - met dag en nacht een bewaker in de tuin en zelfs een bewaker op zijn kamer - is inmiddels voorbij. Het OM meldde na twee maanden dat het loos alarm was geweest.

