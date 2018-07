Dertigste studioalbum Rod Stewart komt eind september uit

Blood Red Roses is het eerste album in drie jaar en de opvolger van Another Country . De release valt samen met het vijftigjarig artiestenjubileum van Rod Stewart. De zanger had de titel van zijn nieuwste project eind juni al verklapt, maar onthulde vandaag meer details. ,,Ik denk altijd dat ik albums maak voor een paar vrienden en deze plaat heeft deze intimiteit", zegt Rod Stewart. ,,Oprechtheid en eerlijkheid gaan een lange weg in het leven en hetzelfde geldt voor het schrijven van liedjes." De eerste single is Didn't I . Blood Red Roses kan worden besteld bij het downloaden van de single.

In mei 2016 stond Rod Stewart in de Ziggo Dome. Deze tournee stond in het teken van zijn grote hits, zoals You Wear It Well, Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy, Baby Jane, The First Cut is the Deepest, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night en Sailing.