Destiny's Child-reünie tijdens optreden Beyoncé bij Coachella

Samen met Kelly Rowland en Michelle Williams, de zangeressen waarmee 'Queen B' tot 2005 Destiny's Child vormde, zong ze een aantal van de oude hits van het trio. Nummers als Survivor en Say My Name kwamen onder meer voorbij.



Beyoncé deelde het podium in Indio in Californië niet alleen met haar oud-collega's Kelly en Michelle. Ook manlief Jay-Z mocht even komen rappen en zeker honderd dansers en muzikanten zorgden samen met de zangeres voor een spetterende show.



Er was door fans lang uitgekeken naar het optreden. Coachella strikte Beyoncé vorig jaar al als hoofd-act, maar toen moest de zangeres het optreden schrappen vanwege haar zwangerschap. In juni beviel Beyoncé van de tweeling Rumi en Sir.