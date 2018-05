Dewi Pechler uit de kleren voor Adam zkt. Eva

Zoon Linda de Mol: Opmerkin­gen over het huis dat ik kreeg best heavy

18:00 Julian Vahle (21), de zoon van RTL-coryfee Linda de Mol, is 'heel gek' op zijn moeder. Zo zorgt Linda er - ondanks dat ze als BN'er een ongewoon leven leidt - volgens hem voor dat het thuis zo normaal mogelijk verloopt. Ze streeft ernaar dat alles op orde is, aldus Julian in het maandblad van zijn moeder.