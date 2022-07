Deze acteur kruipt in de huid van Willy Wonka in Charlie and the Chocolate Factory

Acteur en cabaretier Remko Vrijdag speelt de rol van Willy Wonka in de musical Charlie and the Chocolate Factory . Dat heeft de Theateralliantie vandaag bekendgemaakt.

Vrijdag is bij het grote publiek vooral bekend als een van de drie Vliegende Panters. Sinds de groep in 2008 uit elkaar ging, was de cabaretier te zien in talloze toneelstukken, films en televisieseries. Ook vormde Vrijdag een nieuw cabaretduo met Martine Sandifort. Hij is vanaf komende week ook in de bioscoop te horen in de nieuwe familiefilm Knor.

Andere rollen zijn onder meer weggelegd voor Julia van der Vlugt (mevrouw Stevens), Peter van Heeringen (opa Jakob), Debbie Korper (oma Jakoba), Anne-Marie Jung (mevrouw Slok) en Rein Hofman (opa Willem).

Charlie and the Chocolate Factory vertelt het alom bekende verhaal over het arme jongetje Charlie dat een van de gouden tickets bemachtigt waarmee hij toegang krijgt tot de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka. Deze geheimzinnige chocolademaker maakt van de felbegeerde rondleiding een ware beproeving om te bepalen wie zijn opvolger wordt.

De musical gaat op zondag 11 september in première in DeLaMar in Amsterdam en is tot en met begin maart 2023 te zien in de grote Nederlandse theaters.

Volledig scherm Remko Vrijdag © ANP

