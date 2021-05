Deze acteurs spelen Aladdin en Jasmine in de nieuwe Aladdin-musical

Lil Kleine en Jaimie Vaes stellen hun huwelijk uit

4 mei De bruiloft van Lil Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes is vanwege de coronamaatregelen weer uitgesteld. Dat laat Vaes weten op Instagram. Daarmee is de start van het tweede seizoen van haar realityserie, Jaimie: In The Vaes Lane, ook uitgesteld. In juni zou het stel trouwen.