Deze bekende gezinnen gaan terug in de tijd in Groeten Uit 19xx

In het programma, dat oorspronkelijk uit België komt, keren bekende Nederlanders met hun gezin terug naar het jaar dat de hoofdgast 12 jaar oud was. De presentatie is in handen van Natasja Froger.

Op de groepsfoto's die vandaag zijn vrijgegeven door RTL is te zien hoe het gezin van Kazan teruggaat naar 1965, Duijts blijft hangen in 1991 en Donders in het jaar 2003. De eerste aflevering is aan Xandra Brood en haar dochters Lola, Holly Mae en Breda, die het jaar 1970 aansnijden. Xandra's hartsvriendinnen Manuela Kemp en Louise Schiffmacher en haar idool Penny de Jager van Toppop komen op bezoek. In de doka wordt de familie Brood verrast als er foto’s van een jonge Herman in het ontwikkelbad verschijnen. Xandra vertelt over de roerige jaren aan zijn zijde en de impact daarvan op haar gezin.