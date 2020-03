Deze BN’ers houden de moed erin: ‘Met volle angst vooruit’

Blunder tijdens DWDD: Willeke Alberti plots weggedrukt door Antoinette Hertsen­berg

22:11 Kijkers van De Wereld Draait Door knipperden vanavond even met de ogen toen tijdens een optreden van Willeke Alberti, Waylon en Wibi Soerjadi ineens de studio van het programma Radar te zien was. Plots was presentatrice Antoinette Hertsenberg in beeld, die zich van geen kwaad bewust was.