Deze diepgewortelde liefde gaat zelfs boven de passie van Chansons

Ik heb het al een paar keer geschreven op deze plek: niets is zo aantrekkelijk om naar te kijken als pure passie. Die opmerking had toen betrekking op de begeesterde manier waarop Hans Klok in Zomergasten over de oude variétéwereld vertelde en hoe Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps hun liefde voor het Franse lied belijden in Chansons. Vandaag behoeft die observatie enige nuance. Er gaat namelijk weldegelijk iets boven begeesterd vertellen over een onderwerp. En dat is mensen die diepgewortelde liefde zíén uitoefenen.