Deze Expeditie Robinson verdient een finale met powervrouwen

HONGER

Wat doet Expeditie Robinson met je? Ik vraag het me elk jaar af. Wat gebeurt er als je honger lijdt? Drie weken in groepsverband moet leven? Of in je uppie op een (afvallers)eiland bivakkeren? Ga je je dan anders gedragen? Geen idee, maar neem de weggestemde Vincent Vianen, die zo aimabele jongen van de eerste weken. Waarom deed hij zo nukkig, bijna vijandig zelfs, eerst naar Thijs Boermans en nu Dzifa Kusenuh? Wat er toch gebeurd? Nam hij het spel niet een beetje te serieus? Het is een schril contrast met de kandidaten die - juist nu de finale in zicht komt - het spel ineens vergeten lijken zijn. Want: waarom in vredesnaam stem je Harry Piekema weg? Met alle respect: deze zwartestemmenverzamelaar die nooit een (individuele) proef won, altijd in de achterhoede zat, wil je dan toch juist als tegenstander?

HELD

Ik heb ze vaker geprezen, de muzieksamenstellers van Expeditie Robinson. We zagen Dzifa die het alleen moest uitzoeken op Afvallerseiland. Ze ging hout hakken, haar eigen onderkomen in elkaar flansen, eten verzamelen. Ze richtte zich op en welk muziekje hoorde daarbij? Jawel: I AM Woman. Van Helen Reddy, maar verrukkelijk gecoverd door Trïbe Je hoorde de zangeres zingen I am strong, I am invincible. En dat gold voor Dzifa, die haar eigen boontjes dopte en Vincent versloeg, maar zeker ook voor April Darby. Zij raakte bij de proef in de knoop met een knoop, maar knokte zich terug en ontliep de zwarte stem. Twee formidabele comebacks van twee powervrouwen. Van mij mogen ze de finale halen.

Volledig scherm Dzifa Kusenuh voor de individuele proef met Vincent Vianen © RTL

HARTZEER

Die praatshots tussen de actiebeelden, kunnen die íetsje minder? Zit ik net te kijken naar een spannende strijd in de proeven, naar geren, gevlieg, geklooi, komt er wéér een kandidaat in beeld om de (voorgeschreven?) tekst op te dreunen: wat ze aan doen zijn, waar ze aan denken en wat ze gáán doen, blabla. Idem dito met de shots bij de puzzel (had ik al gezegd dat het ‘pùzzel’ is en geen ‘púzel’?), die gaan veel te snel. Niet te volgen: Ik wil. Méépuzzelen! Maar dit terzijde. Het hartzeer zat bij Harry Piekema. Net in het zicht van de finish eruit gebonjourd. Hoewel... hij heeft nog een kans. Een laatste.

Volledig scherm De kandidaten Harry Piekema, April Darby, Niek Roozen, London Loy, Dennis Wilt en Ferry Weertman © RTL

