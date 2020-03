Deze festivals en shows zijn gecanceld wegens het coronavirus

Holland zingt Hazes

Brabanders die kaarten hebben voor de concertreeks Holland zingt Hazes in de Ziggo Dome in Amsterdam kunnen de concerten op 13 en 14 maart via een livestream volgen. Medialane wil de richtlijnen van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO volgen als het gaat om het coronavirus. Deze twee partijen hebben niet aangegeven dat de concerten gecanceld zouden moeten worden. Maar wel wordt Brabanders gevraagd de komende week zoveel mogelijk thuis te blijven om verspreiding van het virus te voorkomen. Producent Medialane neemt contact op met alle bezoekers uit Brabant die kaarten voor beide avonden hebben gekocht.



Pussy Lounge

De Brabantse burgemeesters hebben voor komend weekeinde niet alleen sportwedstrijden en carnavalsoptochten verboden, maar ook dancefeesten. Een daarvan is Pussy Lounge in Best. De organisatoren daarvan hebben de bezoekers meteen op de hoogte gebracht. ,,De veiligheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers gaat voor alles. Hoewel de situatie niet in onze handen ligt, hopen we op jullie begrip.”



Coachella

Het zesdaagse muziek- en kunstfestival Coachella, dat jaarlijks plaatsvindt in de Amerikaanse staat Californië, wordt uitgesteld naar het najaar. Coachella zou op 10 april van start gaan. De voorlopige alternatieve datum is 9 tot en met 16 oktober.



Première James Bond: No Time To Die

Wie reikhalzend uitkeek naar de gloednieuwe Bond-film No Time To Die zal nog even geduld moeten hebben. De première is wegens het coronavirus maar liefst zeven maanden uitgesteld. Aanvankelijk zou de film op 2 april in première gaan, dat wordt nu 25 november.