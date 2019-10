Deze kinderboeken moet je van Jochem Myjer gelezen hebben

Bijzondere herinnering

,,De gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Het is een somber boek, zielig soms en tragisch. Het gaat over een jongetje dat erg ziek is en doodgaat; best een heftig thema voor een kinderboek. Op een of andere manier was ik als 7-, 8- en 9-jarige heel erg bezig met de dood. Ik was er bang voor, en op slechte momenten durfde ik zelfs de deur niet meer uit. Het lezen van De gebroeders Leeuwenhart heeft me van die angst voor de dood afgeholpen. In het boek komen de hoofdpersonen Karel en Jonatan na hun dood terecht in een hemel met een soort ridderrijk. Ik vond het als kind een troostrijke gedachte dat er na de dood nog iets moois volgt.’’