Deze mevrouw is niet het gezicht van de slachtoffers van de rellen, ze is het symbool van de hoop

Ik had haar gedurende dag al een paar keer zien langskomen in de diverse journaals en nieuwsrubrieken: Maaike Neuféglise en haar man in hun kapotgeslagen Primerawinkel in Den Bosch. Er waren beelden van een grote haag klanten en buurtbewoners om hen heen, een bosje troostrozen in de hand en tranen, veel tranen. Om de berg glasscherven, bloedsporen, rekken geschroeide wenskaarten en andere resten van wat de avond ervoor nog hun ‘winkeltje’ was, zoals ze het liefdevol noemde.