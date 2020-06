Deze presentatrice heeft de mooiste stem van Nederland: ‘Vroeger was ik net Mickey Mouse’

De uitslag van de wedstrijd werd vanmiddag bekendgemaakt in de show van de dj’s. Luisteraars konden de afgelopen weken stemmen, nadat eerder zestien genomineerden bekend waren gemaakt. Lantinga grapte dat ruim drie miljoen keer werd gestemd; hoe vaak dat echt gebeurde, is niet duidelijk. Janzen bleef de nummer twee, 538-nieuwslezeres Jo van Egmond (32), nipt voor. ,,Wie stemt er dan in godsnaam? Hebben mijn ouders zo vaak gestemd, mocht dat?’’ grapte Chantal in eerste instantie. Daarna werd ze serieuzer. ,,Voor een danser die dus vroeger nooit praatte... Je mocht als danser niet praten, want er werd gewoon van je verwacht dat je danste en in een spagaat kon vallen. Toen ik zei: ‘Ik wil misschien wel gaan acteren of presenteren’, toen hebben er weleens docenten tegen mij gezegd: ‘Nou, leer eerst maar eens normaal praten’.’’

Helium

De Limburgse presentatrice, die als prijs de Gouden Stemband thuisgestuurd krijgt, was soms best onzeker over haar stem. ,,Ik had natuurlijk een zachte g en in het begin vond ik dat ik als een Mickey Mouse met helium klonk. Dus dat ik dit dan win, is toch wel heel leuk.’’



Chantal liet naast Van Egmond ook collega Leonie ter Braak achter zich, die op plek drie eindigde. De rest van de top 6 bestaat uit NOS Journaal-gezicht Annechien Steenhuizen, nieuwslezeres Hannelore Zwitserlood en presentatrice Merel Westrik.



Onlangs verkoos mannenblad FHM onlinebekendheid Sylvana IJsselmuiden (25) tot de mooiste vrouw van Nederland qua uiterlijk. Janzen kwam in de top 10 van dit jaar niet voor, maar gaf vanmiddag grappend toe dat ze liever die peiling had gewonnen. ,,Het gaat al zo vaak over innerlijk, kom op zeg’’, lachte ze.