‘Deze serie is China voor gevorderden’

,,De ervaring die we bij de eerste serie hebben opgedaan, hielp ons. We hebben bovendien een Nederlandse en een Chinese researcher die deuren voor ons openen. Dankzij onze ervaring durven we, als we eenmaal binnen zijn, te improviseren. Zo hebben we veel voor elkaar gekregen. Een plattelandsbegrafenis bijwonen en fotograferen was al vijf jaar een droom van me, dat is nu gelukt.’’