Deze serie over een helse vechtscheiding grijpt de kijker bij de keel

Politie wil niks weten van kritiek na dansfilm­pje van agenten met Rolf Sanchez

10:01 Rolf Sanchez heeft na een reeks BN’ers nu zelfs politieagenten gestrikt om het dansje bij zijn hit Más Más Más te doen. Twee agentes van de eenheid Amsterdam dansen er samen met de zanger op los in een TikTok-video die in korte tijd al ruim 185.000 keer werd bekeken. Hadden de ambtenaren in uniform niets beters te doen?