Deze stellen kunnen we volgen in het nieuwe seizoen van Ik Vertrek

Richard en Aadje

In de eerste aflevering van de nieuwe reeks Ik vertrek worden Richard en Aadje gevolgd. Dit stel hoopt hun geluk te vinden in de Spaanse regio Alicante. Samen met hun pitbull Joey en hun buldog Charles willen ze hun eigen Bed & Breakfast beginnen in de badplaats Calpe. Het koppel komt uit Naaldwijk en wil hun B&B openen in een riante villa van 1000 vierkante meter in de stijl van Versailles.

Familie Mensing

De familie Mensing staat centraal in de twee aflevering. Het gezin is groot fan van Italië en elk jaar is dat dan ook hun vaste vakantiebestemming. Jean Paul en Rosalie, die het liefst elke dag pizza of pasta eten, pakken het nu wat rigoureuzer aan en hebben een vervallen pand met een flink stuk grond in Umbrië gekocht. Hun kinderen Aras en Isabella zijn daar dolblij mee, maar blijft dat ook zo?

Ronald en Janine

In aflevering drie gaat het roer om bij Ronald en Janine. Het stel is niet gelukkig met het leven dat ze op dit moment leiden. Dus hebben ze allebei besloten om hun baan op te zeggen en voor een avontuur te gaan. Op goed geluk vertrekken ze naar de Vogezen in Frankrijk. Daar hopen ze dat in het gedateerde chambres d’hôtes het leven hen weer toelacht.

Brigitte en Laurens

Als het ene avontuur toch niet lukt, dan begin je toch gewoon aan het volgende? Dat is wat Brigitte en Laurens ongetwijfeld denken. Na een mislukt avontuur in Frankrijk, beproeft het stel nu hun geluk in Duitsland. Dit keer hebben ze een charmant plekje gevonden tussen de koeien, maar het is niet hun laatste verhuizing. Uiteindelijk willen ze samen in Spanje terechtkomen, als het goed is dan.

Emmy en Rutger

In de laatste aflevering draait alles om de droom van Emmy. Zij wil haar hele leven al in een kasteel wonen en gaat die ambitie nu ook eindelijk verwezenlijken. In het Franse Douzillac heeft ze een chateau gekocht om er een chambres d’hôtes met minicamping te beginnen. Een probleem wel: haar man Rutger wil niet meeverhuizen. Maar dat mag de plannen van Emmy niet in de weg staan.

