Deze sterren kregen ook meerdere kinderen bij verschillende vrouwen

Douwe Bob is in één maand tijd vader geworden van twee dochters bij verschillende vrouwen. Een derde spruit is ook al onderweg, maakte de zanger gisteren bekend . Het verhaal van Douwe Bob is allesbehalve alledaags, maar hij is zeker niet de enige man die bij verschillende dames voor nageslacht heeft gezorgd. Een overzicht.

Nick Cannon

Het record van de meeste kinderen krijgen bij verschillende vrouwen in een mum van tijd staat hoogstwaarschijnlijk op naam van Nick Cannon (41). De Amerikaanse acteur verwelkomde in 2021 maar liefst drie kinderen. Zoontje Zen met Alyssa Scott kwam eind juni ter wereld en jongenstweeling Zion en Zillion met dj Abby De La Rosa tien dagen eerder. Enkele maanden daarvoor, in december, beviel zijn ex Brittany Bell van hun tweede kind samen, dochter Powerful Queen. De twee hadden al een kind: zoon Golden. De twee oudste koters van de acteur zijn zoon Moroccan en dochter Monroe, de tweeling die hij in 2011 kreeg met zijn toenmalige echtgenote Mariah Carey. En dat maakt dat de teller tot nu toe op zeven kinderen staat.



Ongelukjes waren het overigens niet, zo verklaarde Cannon in een interview. ,,Geloof me, ik had heel veel mensen zwanger kunnen maken waarbij dat niet is gebeurd. Degenen die ik zwanger heb gemaakt waren degenen bij wie dat de bedoeling was.”

Peter Faber

De 78-jarige Peter Faber werd vijf keer vader. Vier verschillende vrouwen, van wie hij uiteindelijk weer scheidde, zetten zijn kinderen op de wereld. Met Carrie kreeg hij zoon Jasper (55), met Shireen zonen Jesse (48) en Daan (47), met Martine dochter Danja (26) en met Suzanne zoon Sam (18).



De acteur is apetrots op zijn kroost, maar het was niet altijd even gemakkelijk. Gezamenlijke etentjes liepen bijvoorbeeld in de soep. ,,Heel vaak is dat geëindigd in de situatie dat er iemand vroegtijdig opstond en zei: ‘Krijg jij de kolere, ik peer ’m’. Tja, zet vijf ego’s bij elkaar met ieder een eigen mening en dan kan dat gebeuren. Voor je het weet zegt de een tegen de ander: ’Vind je het niet een beetje dom wat je doet?’, zo gaan die dingen.”



Het gaat ondertussen een stuk beter, legde Faber in juni vorig jaar aan De Telegraaf uit. ,,Nu ze allemaal wat ouder zijn, is het onderling gelukkig een stuk verdraagzamer. Ook zijn ze in het stadium gekomen dat ze hun oude vader accepteren zoals hij is.”

Hugh Grant

Notting Hill-acteur Hugh Grant heeft de afgelopen jaren ook niet stilgezeten. In 2018 kondigde de moeder van zijn Zweedse vriendin Anna Eberstein aan dat er, voor Grant althans, een vijfde spruit onderweg was. Het stel had samen al wel een zoontje: John Mungo.



Met de Chinese Tinglan Hong kreeg Grant twee kinderen: dochtertje Tabitha Xaio Xi (6) en zoontje Felix (4). Opvallend: drie weken na de geboorte van Felix beviel Eberstein van John Mungo. Eind vorig jaar werd het gezinnetje aangevuld met een dochtertje, van wie de naam niet bekend werd gemaakt.

Pierre Bokma

De 66-jarige Pierre Bokma kondigde zeven jaar geleden, in 2015, aan voor de vierde keer vader te worden. De acteur had al drie kinderen bij drie verschillende vrouwen. ,,Bij de moeder van mijn eerste kind heb ik nu een kind onderweg. Ik word opnieuw vader”, onthulde de acteur destijds in L’Officiel Homme.

Bokma stelde dat de zwangerschap ‘zeer onverwacht kwam’, maar gooide het op ‘karma’. ,,Je wordt gewoon op je plek gezet. Het universum zegt: hier, kijk es: je bent nog niet klaar. Je moet deze kleine boodschap, het opvoeden van een kind, nog even doornemen.” Een beetje onzeker was de acteur overigens wel. Dat had alles te maken met zijn leeftijd. ,,Als zij 21 is, dan zit ik in mijn tachtigste. Tja.”

Clint Eastwood

Acht kinderen bij zes verschillende vrouwen: Clint Eastwood is er in ieder geval zeker van dat er genoeg nageslacht van hem op de wereld rondloopt. De 91-jarige acteur was van 1953 tot 1984 getrouwd met Maggy Johnson, maar zette ondertussen de bloemetjes buiten. Zo werd hij, twee maanden nadat Maggy en hij elkaar het jawoord gaven, vader van dochter Laurie. Ze werd ter adoptie afgestaan en pas dertig jaar later zocht ze contact met Eastwood. Hij ontving haar met open armen. Het is nooit publiekelijk bekendgemaakt wie Laurie’s moeder is.

Tien jaar nadat Laurie werd geboren, bleek Eastwood wederom een affaire te hebben gehad en kwam dochter Amber te wereld. Eastwood en Maggy vormden toen nog altijd een stel. Uiteindelijk liep hun huwelijk alsnog op de klippen, maar wel kregen ze samen twee kinderen: Kyle en Alison.



Eastwood was daarna samen met actrice Sandra Locke, maar vond ondertussen alweer de liefde bij Jacelyn Reeves, met wie hij óók twee koters op de wereld zette, Scott en Kathryne. De acteur is bovendien ook nog getrouwd geweest met Dina Ruiz. Met haar kreeg hij dochter Morgan. Uit wéér een andere affaire met actrice Roxanne Tunis kwam dochter Kimber ter wereld.

Eddie Murphy

Eddie (60) werd in 1989 voor het eerst vader, van zoon Eric. De relatie met de moeder van zijn oudste was niet van lange duur: het jaar erop beviel zijn volgende vriendin van een tweede zoon, Christian. De comedian trouwde in 1993 met Nicole Mitchell. Ze kregen vijf kinderen: Bria, Myles, Shayne, Zola en Bella.



Na zijn scheiding van Nicole in 2006 kreeg Eddie een relatie met Spice Girl Mel B, die zwanger raakte. In een interview met RTL Boulevard betwijfelde de acteur of het kind wel van hem was. Twee maanden na de geboorte van Angel in 2007 bleek het meisje wel degelijk een dochter van Eddie.

Wie dacht dat het daar bij bleef, heeft het mis. In 2012 vond Eddie de liefde bij model Paige. De twee bezegelden hun liefde in 2016 met een dochtertje, genaamd Izzy. Twee jaar later bleek Paige wederom in verwachting, deze keer van een jongetje. In november 2018 werd Max Charles geboren. Met de geboorte van Max staat de teller inmiddels op tien kinderen.

Lorenzo Ebecilio

Oud-Ajacied Lorenzo Ebecilio werd in 2017 vader van twee kinderen. Fijn nieuws voor hem, maar verder is daar niets opvallends aan. Althans, dat zou je denken. Toch zit de vork anders in de steel: de voetballer zou bij twee vrouwen, met wie hij tegelijkertijd een relatie zou hebben gehad, twee kinderen hebben verwekt toen hij in Rusland voetbalde. Beide koters, een jongen en een meisje, werden ook nog eens op dezelfde dag geboren, namelijk op 17 januari 2017.



De geboorte van zijn twee kinderen kreeg een staartje, want een van de vrouwen wilde dat Ebelicio zijn dochtertje erkende en voerde daar een rechtszaak over in Moskou. De voetballer moest uiteindelijk, zo oordeelde een rechter, dna-materiaal afstaan. Beide vrouwen verschenen later in het Russische televisieprogramma Poest govorít (‘Laat maar praten’) om hun verhaal te doen. De redactie van het programma had dna-materiaal van beide kinderen afgenomen en laten onderzoeken. Het resultaat: met meer dan 90 procent zekerheid hebben ze in ieder geval dezelfde vader.



Bleef er nog een vraag over: wie is dan de vader? Het antwoord ligt voor de hand: Ebecilio staat op de foto met zijn zoontje en diens moeder. Als beide kinderen verwant zijn, kan het dus niet anders dan dat hij van beiden de vader is.

