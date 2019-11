Deze tekenfilms krijgen van Disney+ een cultuurwaarschuwing mee

Dumbo

De bekende film over het vliegende olifantje werd in 1941 ingeblikt, en je hebt geen tijdmachine nodig om te weten dat de tijdsgeest toen nog heel anders was. Zo zijn er aan het begin van de film nog slaven te zien die de circustent naar boven halen. Een groepje kraaien dat in de film voorkomt, is duidelijk gebaseerd op stereotypen rond zwarte mensen. De ‘leider’ van de groep heet Jim Crow, een naam die verwijst naar een Amerikaanse wetgeving die segregatie legaliseerde.

Volledig scherm De kraaien uit Dumbo. © Disney

Peter Pan

Neverland wordt heel wat minder sprookjesachtig als je het door een modern vergrootglas bekijkt. De scène in het indianendorp stereotypeert Native Americans, ofwel de originele bewoners van Amerika. De inheemse stammen worden er afgebeeld als barbaars, primitief en minder intelligent dan de andere personages. Bovendien wordt er in het liedje ‘Wat Maakt De Roodhuid Rood’ letterlijk gezongen over de zogenaamd rode huidskleur van de personages.

Volledig scherm Peter Pan schetst de indianenstammen als primitief, met een rode huid. © Disney

The Jungle Book

Een film maken over ‘hoe je best bij je eigen soort kan blijven’ ten tijde van het hoogtepunt in de strijd tegen segregatie, dat is een brutale zet. In The Jungle Book worden de apen neergezet als karikaturen van zwarte mensen. De auteur van het bronmateriaal, Rudyard Kipling, staat bekend om zijn racistische vooroordelen. Hij schreef het beroemde en beruchte gedicht ‘The White Man’s Burden’, waarin hij de witte mannen bejubeld die hun ideale leventjes verlaten om ‘beschaving’ naar andere culturen te brengen.

Volledig scherm The Jungle Book stelde zwarte mensen voor als apen. © Disney

Lady En De Vagebond

De Siamese tweeling uit Lady En De Vagebond, zijn karikaturen van ‘geniepige’ Aziatische vrouwen. Hun liedje, ‘The Siamese Cat Song’ komt niet meer voor in de live action-remake van de film, die op 12 november gelanceerd werd op Disney+. Het Disneyliedje sneuvelde vanwege de racistische ondertoon tegenover Aziatische mensen, die verwerkt was in de tekst en de portrettering van de twee poezen. De katten, genaamd Si en Am, zijn de schurken van dienst. Ze werden getekend met stereotiepe smalle oogjes en spraken met een accent dat bekend staat als ‘chinglish’.

Het liedje stamt uit 1955, en werd destijds ingezongen door Peggy Lee. Het kreeg wel een opknapbeurt, zodat er een andere versie in de film getoond kon worden. Zangeres Janelle Monáe, die ook een stemmetje vertolkt in de nieuwe film, nam het nummer voor haar rekening.

Volledig scherm Si en Am waren de schurken van dienst, en deden meteen denken aan Aziatische vrouwen. © Disney

De Aristokatten

Ook de zogenaamde Aristokatten moeten eraan geloven. Tijdens het nummer ‘Niemand Swingt Zoals Een Echte Kat’ is er een Aziatische kat te zien die piano speelt met eetstokjes. Ook dat personage kreeg spleetoogjes en een accent. Niet oké, zo vonden vele kijkers.

Volledig scherm Een Aziatische kat speelt piano met eetstokjes. © Disney

Niet geschikt voor vertoning

In lijn met het nieuwe bedrijfsreglement zullen bepaalde films helemaal niet meer vertoond worden, dus ook niet op Disney+. Het gaat bijvoorbeeld om de controversiële film Song of the South, uit 1946. De film vertelt het verhaal over een kleine, blanke jongen die op een plantage in het Zuiden vriendschap sluit met een zwarte man die er werkt. De stereotype voorstelling van Afro-Amerikanen kan volgens de meeste kijkers vandaag de dag niet meer door de beugel, en dus is de film van het scherm verbannen.