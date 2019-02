Deze vier ‘stabiele’ stellen gaan de uitdaging aan in Temptation Island

Volledig scherm Demi en Sidney © RTL5/VIJF

DEMI & SIDNEY

Demi (22) en Sidney (21) uit Nederland leerden elkaar 2,5 jaar geleden kennen op een technofeestje en wonen sinds een jaar samen. Ze noemen zichzelf de ultieme tortelduifjes, omdat ze zo ongeveer alles samen doen en elkaar nooit langere tijd hebben moeten missen. Ze zien als een berg op tegen twee weken zonder elkaar doorbrengen onder de zon in Thailand en denken dat ze de verleidingen in de tropen makkelijk kunnen weerstaan. Het programma, zo kondigen Demi en Sidney nu al aan, is voor de twee dé ultieme en ideale manier om te kijken of ze elkaar kunnen vertrouwen in de buurt van het andere geslacht.

Volledig scherm Milou en Heikki © RTL5/VIJF

MILOU & HEIKKI

Milou (23) en Heikki (24) uit Roosendaal (Nederland) en Grobbendonk (België) zijn momenteel acht maanden samen en leerden elkaar kennen bij een motorcrosswedstrijd. Milou was daar met haar toenmalige vriend, maar toen ze Heikki zag viel ze gelijk als een blok voor hem. Milou is redelijk jaloers en controlerend aangelegd. Zo weet ze bijvoorbeeld alle wachtwoorden en pincodes van Heikki en checkt hem bijna dagelijks. Voor Milou is het programma dan ook een welkomen relatietest om te kijken of ze Heikki echt kan vertrouwen. Mochten ze Temptation Island overleven, dan willen de twee gaan samenwonen in Nederland.

Volledig scherm Rodanya en Morgan © RTL5/VIJF

RODANYA & MORGAN

Dit Nederlandse stel, dat al drie jaar samen is, leerde elkaar kennen tijdens een avondje stappen. Morgan (20) heeft wel moeite moeten doen om z’n vriendin te versieren, want zij was in eerste instantie absoluut niet in hem geïnteresseerd. Toen ze officieel een setje waren, ging het al snel mis. Na een half jaar ging Morgan al vreemd, waardoor het vertrouwen van Rodanya (20) een flinke deuk kreeg. De twee gingen na zijn misstap toch door, maar afgelopen zomer ging Morgan wederom de fout in. Desondanks ging het stel toch samen op vakantie. Reden? De reis was al geboekt, betaald en ze hadden geen annuleringsverzekering afgesloten. Tijdens het ‘lijmtripje’ besloten Rodanya en Morgan elkaar toch nog een (laatste) kans te geven.

Volledig scherm Roger en Laura © RTL5/VIJF

ROGER & LAURA

Het jaloerse Gentse koppel, de 21-jarige Laura en de 23-jarige Roger, heeft elkaar ontmoet tijdens het uitgaan. Hun relatie werd wat ingewikkelder toen Laura voor vijf maanden naar Spanje ging. In die periode stelden ze strenge regels op om hun verhouding veilig te stellen zoals niet drinken en niet alleen stappen. Voordat de twee verkering kregen, waren ze vooral seksvriendjes. Ze besloten samen verder te gaan, omdat ze het niet konden verkroppen dat ze los van elkaar seks hadden met anderen. Roger, de broer van bokser Sugar Jackson, en Laura zijn nu zo'n twee jaar bij elkaar. Ze doen, een beetje tegen beter weten in, mee aan het programma om zich voor eens en voor altijd te bewijzen tegenover elkaar.

DIT ZIJN DE VERLEIDSTERS

EN DIT DE VERLEIDERS