Deze week nieuw op Netflix: Ferry, Castlevania en The Woman in the Window

Wekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Castlevania - seizoen 4

Netflix neemt deze week afscheid van een geliefde animatieserie. Seizoen 4 van Castlevania is het laatste seizoen. In deze beeldschone en bloederige show, gebaseerd op de bekende game-reeks, probeert vampierjager Trevor Belmont (Richard Armitage) een belegerde stad te redden van bovennatuurlijke beesten, geleid door Dracula himself.

Love, Death & Robots - seizoen 2

Scifi, comedy, fantasy, horror; de animatiereeks Love, Death & Robots schiet alle kanten op. Alle afleveringen zijn volledig anders. Wat ze gemeen hebben? Alle short stories zijn baanbrekend, hoogst bijzonder, uniek én absoluut niet kindvriendelijk. Seizoen 2 staat nu gereed op Netflix.

Haunted - seizoen 3

Haunted seizoen 3 brengt ons weer een verse lading spookverhalen. Gewone mensen vertellen angstaanjagende, waargebeurde verhalen. Geesten, een demonische kat, verborgen kamers; je kunt het zo gek niet bedenken of mensen claimen het gezien te hebben. De verhalen worden nagespeeld door middel van reconstructies.

Move to Heaven - seizoen 1

Nog meer dood en verderf-hoekje. In de Koreaanse serie Move to Heaven volgen we Geu-Roo, een jongen met asperger. Hij werkt als ‘traumareiniger’ - iemand die de achtergelaten spullen van een overledene doorzoekt om zo dingen - zoals verborgen boodschappen - te kunnen reconstrueren voor de nabestaanden. Het leven van Geu-Roo verandert enorm wanneer zijn oom plots voor de deur staat.

Money, Explained - seizoen 1

De bekende docu-miniserie-reeks Explained kwam deze week met een geldspecial. In vijf afleveringen nemen de makers je mee in de wereld van creditcards, casino’s, zwendelaars en studieleningen.

The Upshaws - seizoen 1

Klaar voor een nieuwe familie-sitcom? In The Upshaws volgen we vader Bennie en zijn kinderen, vriendin Regina en haar zus Lucretia, die niet snapt waarom Regina nog samen is met Bennie. Producenten Mike Epps (Bennie) en Wanda Sykes (Lucretia) spelen ook de hoofdrollen!

Films

The Woman in the Window

New Yorker Anna Fox (Amy Adams) - die met pleinvrees kampt - begint haar nieuwe buren te bespioneren. En ja, The Woman in the Window is een mystery-thriller, dus reken maar dat ze een brute, angstaanjagende misdaad ziet gebeuren. Een probleem: niemand lijkt haar te geloven.

Ferry

Hoe hebben drugsbaron Ferry Bouman (Frank Lammers) en Danielle (Elise Schaap) uit Netflix-hitserie Undercover elkaar ontmoet? Hoe groeide d’n Fer uit tot zo’n genadeloze xtc-chapo? Vragen die deze prequel-film gaat beantwoorden. Zelfs interessant voor mensen die nog nooit Undercover hebben gekeken.



Lees hier onze recensie over Ferry.

Ferry Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaad



Oxygène

In de claustrofobische scifi-thriller Oxygène volgen we een vrouw die ontwaakt in een kleine afgesloten ruimte zónder dat ze weet wie ze is of hoe ze daar terecht is gekomen. En dan raakt haar zuurstof ook langzaam op. Haar enige gezelschap? De stem van het computerprogramma MILO.

I Am All Girls

Een meedogenloze rechercheur en een moordenaar zijn natuurlijke aartsvijanden, maar in I Am All Girls slaan ze de handen noodgedwongen ineen. De reden? Ze hebben een gezamenlijk doel: het ontmantelen van een machtig kinderhandelsyndicaat.

Super Me

De Chinese fantasy-film Super Me heeft sterke, geestverruimende Christopher Nolan-vibes. We volgen een filmschrijver met writer’s block. Hij wordt tijdens zijn slaap constant opgejaagd door een demon, maar komt er dan achter dat hij voorwerpen en scenario’s uit zijn dromen naar de echte wereld kan brengen. Deze nieuwe kracht stort hem in een échte nachtmerrie.

