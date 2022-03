Deze week nieuw op Netflix: Formula 1: Drive to Survive, The Andy Warhol Diaries en The Adam Project

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Taboo - seizoen 1

Avonturier James Keziah Delaney komt plots terug naar Londen tijdens de oorlog in 1812. Hij zat tien jaar in Afrika terwijl mensen dachten dat hij dood was. James (Tom Hardy) is van plan de dood van zijn mysterieuze vader te wreken, maar krijgt te maken met de Oost-Indische Compagnie.

Formula 1: Drive to Survive - seizoen 4

Formule 1-fans hebben weer gloednieuw bingevoer met seizoen 4 van docu-serie Drive to Survive en de timing kon niet beter, een week voor de aftrap van het nieuwe F1-seizoen. In tien gloednieuwe afleveringen zien we onder meer - overigens zonder medewerking van Max Verstappen - hoe het er achter de schermen aan toeging tijdens de titanenstrijd tussen Mercedes en Red Bull.

The Last Kingdom - seizoen 5

Slecht en goed nieuws voor de fans van de epische, semifictieve BBC America-serie The Last Kingdom: het vijfde seizoen, dat sinds deze week op Netflix staat, is het allerlaatste seizoen, maar het verhaal is nog niet klaar. De makers werken momenteel aan een film, genaamd Seven Kings Must Die.

An Astrological Guide for Broken Hearts - seizoen 2

De diepbedroefde Alice is hopeloos vrijgezel en vindt het single-leven maar niets. Ze raakt bevriend met een charismatische astrologiegoeroe waarna ze haar droommatch via de sterren probeert te vinden.

The Andy Warhol Diaries - seizoen 1

Nadat de legendarische kunstenaar en regisseur Andy Warhol in 1968 wordt neergeschoten, besluit hij voortaan zijn leven en gevoelens te documenteren in een dagboek. Deze Netflix-serie onthult de geheimen van dat dagboek én vertelt je meer over Andy’s imago.

Queer Eye Germany - seizoen 1

We kennen de Amerikaanse Queer Eye-mannen, maar nu heeft ook Duitsland zijn eigen make-over-goeroes. Deze eerste internationale spin-off heeft uiteraard zijn eigen team van queer-experts en deze Duitse ‘Fab Five’ gaat het land door om mensen een flinke steun in de rug te geven.

Films

The Adam Project

De 13-jarige Adam Reed vindt een gewonde piloot in zijn garage. Deze man, gespeeld door Ryan Reynolds, blijkt de oudere versie van zichzelf te zijn. Deze Adam kwam al tijdreizend bij zijn jongere zelf terecht voor een supergevaarlijke missie om de toekomstwereld te redden, een missie waar hun overleden vader (Mark Ruffalo) ook een belangrijke rol in speelt.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

