Deze week nieuw op Netflix: Superstore, Bangkok Breaking en Out of Death

Wekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Superstore - seizoen 1 t/m 5

De eerste vijf seizoenen van deze sitcom, waarin we de medewerkers van de enorme supermarkt Cloud 9 volgen, zijn nu te zien op Netflix. In de eerste aflevering zien we de eerste werkdag van vakkenvuller Jonah (Ben Feldman), die stiekem een oogje heeft op assistent-manager Amy.

Midnight Mass - seizoen 1

Netflix brengt de kijkers alvast in de stemming voor Halloween met de psychologische horrorserie Midnight Mass, van de maker van The Haunting of Hill House. De komst van een mysterieuze priester brengt de bewoners van een klein eilandje in rep en roer …

Jaguar - seizoen 1

In deze Netflix Original volgen we nazi-jagers in het Spanje van de jaren ’60. Na de Tweede Wereldoorlog zijn honderden nazi’s naar Spanje gevlucht en hebben daar hun leven weer opgebouwd. Maar er is een groep Holocaust-overlevenden die dat niet zomaar accepteert en niet zal rusten voordat ze gerechtigheid hebben.

Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan - seizoen 1

Deze vierdelige documentaireserie onderzoekt de zaak van Billy Milligan, die in 1977 werd gearresteerd voor de beroving, ontvoering en verkrachting van drie vrouwen op de universiteit van Ohio. Toen hij werd opgepakt, gaf hij de schuld aan één van zijn 24 persoonlijkheden.

Chicago Party Aunt - seizoen 1

In deze animatieserie volgen we Diane, een feestbeest en relschopper die liever nooit volwassen wordt. Ze heeft een zwak voor haar nerdy neefje, die het leven aan het ontdekken is. Het personage van Diane is ontstaan uit een Twitter-account en nu, vijf jaar later, heeft ze zelfs haar eigen serie.

Bangkok Breaking - seizoen 1

In deze Thaise misdaadserie volgen we Wanchai. Hij is net aangekomen in Bangkok, om te gaan werken bij de ambulancedienst en zo geld te verdienen om zijn arme gezin te ondersteunen. Al snel komt hij erachter dat er sprake is van een grote samenzwering in de stad. Met behulp van een journaliste probeert hij deze te ontrafelen.

Crime Stories: India Detectives - seizoen 1

Crime Stories: India Detectives is een vierdelige true crime-serie over agenten in Bangalore, die vier verschillende zaken proberen op te lossen. Een hard en realistisch kijkje het werk van de politie, maar ook in de donkere onderwereld van de stad: van mensenhandel en prostitutie tot uitbuiting en voyeurisme.

Films

Out of Death

In de nieuwste film van Bruce Willis is de actieheld te zien als gepensioneerde politieagent, die een vrouw helpt om uit handen te blijven van corrupte agenten.

The Starling

In deze komische dramafilm zien we Melissa McCarthy als een vrouw die na een vreselijke gebeurtenis in rouw is en huwelijksproblemen krijgt. Ze stort zich op het tuinieren, maar wordt daarbij steeds aangevallen door een spreeuw. Ze raakt geobsedeerd door de vogel en schakelt de hulp in van psychiater en dierenarts Larry.

The Father Who Moves Mountains

Een Roemeense film over de liefde van een vader voor zijn zoon. Als zijn zoon en diens vriendin vermist raken tijdens het beklimmen van een berg, houdt niks Mircea tegen om ze te gaan zoeken. Ook al sneeuwt het hard en daalt de temperatuur elke minuut.

Je Suis Karl

De Duitse Maxi verliest haar familie door een terreuraanslag. Dan ontmoet ze Karl, die haar bevrijdt uit haar trauma en haar aanspoort om haar angsten te overwinnen.

The Stronghold / BAC Nord

In 2021 heeft het noorden van Marseille de hoogste misdaadcijfers in Frankrijk. Agenten proberen de criminaliteit de kop in te drukken, passen hun werkwijzen aan en overtreden de regels als dat nodig is. Ze krijgen de kans een groot drugsnetwerk op te rollen, maar de grenzen vervagen als een informant een lastige eis stelt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.