Deze week nieuw op Netflix: The Last Bus, The Grudge en Jumanji: The Next Level

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

The Last Bus - seizoen 1

Netflix heeft weer een gloednieuwe Original klaarstaan: The Last Bus. Een groep slimme leerlingen gaat op schoolreis, maar al snel neemt het uitje een heel andere wending. Robots slaan op hol en de scholieren moeten vechten om de mensheid te redden van een leger drones.

Get Organized with The Home Edit - seizoen 2

Het tweede seizoen van Get Organized with the Home Edit staat nu op Netflix. Experts Clea en Joanna helpen zowel celebrity’s als dagelijkse klanten met het reorganiseren van hun rommel. Wat zorgt voor verbluffende resultaten.

Films

The Grudge

Deze remake van een remake zorgt opnieuw voor kippenvel. Een alleenstaande moeder en haar zoon trekken in een nieuw huis. Er blijkt een vloek te rusten op hun nieuwe woning vanwege een brute gebeurtenis in het verleden, waardoor demonische krachten voor angstaanjagende momenten zorgen.

Charlie’s Angels

In deze remake zijn Cameron Diaz, Lucy Liu en Drew Barrymore vervangen door Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska. Wanneer een revolutionaire energiebron wordt gestolen, moeten de drie heldinnen nauw samenwerken om te voorkomen dat het voorwerp niet als massavernietigingswapen wordt ingezet.

Jumanji: The Next Level

Vorige week verscheen Jumanji: Welcome to the Jungle al op Netflix, daar kwam deze week het derde deel bij. Het computerspel Jumanji wordt opgeknapt door Spencer (Alex Wolff) en wanneer de tiener opnieuw in de virtuele wereld wordt gezogen, moeten zijn vrienden samenkomen om hem te redden.

Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood

Regisseur Richard Linklater is een grote fan van rotoscoping, waarbij een live action film na afloop wordt geanimeerd. Wanneer een maanmodule per ongeluk te klein wordt gebouwd, heeft NASA de hulp nodig van de 10-jarige Stanley, deze jongen is de enige persoon die het ruimteschip kan besturen en hij wordt op een geheime missie gestuurd.

The Bubble

Tijdens de coronacrisis wordt een grote blockbuster gefilmd en om te voorkomen dat er iemand ziek wordt, gaat dat gepaard met hele strenge maatregelen. De cast en crew hebben zich volledig afgesloten van de buitenwereld en ze laten zich regelmatig testen, maar wanneer iemand alsnog ziek wordt, staat de toekomst van de film op het spel.

Captain Nova

Nederland staat internationaal bekend om goede kinderfilms en de prijswinnende sciencefictionfilm Captain Nova is geen uitzondering. In 2050 is de aarde er slecht aan toe en om de wereld te redden, reist Nova (Aniek Pheifer) terug in de tijd. Door het tijdreizen is ze weer een kind geworden en samen met de jonge Nas (Marouane Meftah) moet zij uit handen zien te blijven van de geheime dienst.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

