Deze week nieuw op Netflix: Undercover seizoen 3 en A Boy Called Christmas

KijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Undercover - seizoen 3

Vanaf 21 november staat er elke zondag een aflevering online van het derde seizoen van Undercover. In dit seizoen krijgen we weer meer van Ferry Bouman (Frank Lammers) te zien. Hij gaat nu zelfs met Bob samenwerken.

True Story - seizoen 1

Een wereldberoemde comedian zoekt wanhopig naar een uitweg nadat een nacht in Philadelphia met zijn broer zijn succes in gevaar brengt. De comedian wordt gespeeld door een acteur die zelf ook een wereld beroemde comedian is, Kevin Hart.

Masters of the Universe: Revelation - seizoen 2

Na de strijd die Eternia heeft verwoest, moeten Teela en een onverwachte alliantie het eind van het universum voorkomen in dit vervolg op de klassieker uit de jaren ‘80. Dit zou weleens de laatste slag tussen He-Man en Skeletor kunnen zijn.

Super Crooks - seizoen 1

Een animatieserie over een stel losgeslagen superschurken. Zij willen een laatste overval plegen op een meedogenloze misdadiger met superkrachten. Dat kan alleen maar goed gaan, toch?

F is for Family - seizoen 5

Frank Murphy droomde er altijd van piloot te worden, maar werkt nu als bagageafhandelaar op het vliegveld. Ondertussen voedt hij samen met zijn vrouw hun drie kinderen op. Dit alles in de jaren ’70, dus dat betekent een nogal vrije opvoeding.

Films

Bruised

Halle Berry houdt wel van een uitdaging: met Bruised maakt ze haar regiedebuut én neem ze de hoofdrol voor haar rekening. Ze speelt Justice, een aan lager wal geraakte MMA-vechter. Ze wil een comeback maken, maar dan duikt plotseling haar verloren zoon op en wordt ze geconfronteerd met haar verleden.

BlacKkKlansman

In deze waargebeurde film van Spike Lee infiltreert de politieagent Ron Stallworth de lokale afdeling van de Ku Klux Klan, met behulp van zijn collega Flip Zimmerman. Samen proberen ze te voorkomen dat de KKK de controle over de stad krijgt.

A Boy Called Christmas

Met deze film kom je vast in de sfeer voor de feestdagen. Nikolas gaat in het besneeuwde noorden op zoek naar zijn vermiste vader, vergezeld door een eigenwijs rendier en een muis als huisdier. Een magisch verhaal over de oorsprong van de kerstman.

Transformers: Age of Extinction

De Autobots en Decepticons zijn vrijwel allemaal van de aarde verdwenen nadat ze vervolgd werden door de overheid. Maar dan blijkt een beschadigde Optimus Prime gewoon in de garage van een automonteur te liggen! Er barst opnieuw een strijd los en deze keer voegen ook de Dinobots zich bij het gevecht.

Jack Reacher

Als er op een ochtend vijf mensen van grote afstand worden neergeschoten wordt er een ex-militair opgepakt als verdachte. Hij zegt maar één ding: “zoek Jack Reacher”. Jack (Tom Cruise) gaat op onderzoek uit en vraagt zich af of de man die is opgepakt wel echt schuldig is. Het vervolg, Jack Reacher: Never Go Back, is nu ook te zien op Netflix.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

