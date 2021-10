Deze week nieuw op Netflix: You, De Slag om de Schelde en Pietje Bell 2

KijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

You - Seizoen 3

Het derde seizoen over de stalker Joe staat nu online. In dit nieuwe deel zien we hoe hij en zijn net zo obsessieve verloofde Love getrouwd zijn en een baby hebben. Ze proberen een normaal leven te leiden, maar oude gewoontes slijten niet.

The Movies That Made Us - Seizoen 3

In het derde seizoen van deze serie over klassieke Blockbusters die we allemaal kennen, komen griezelfilms voorbij. Films als Friday the 13th, Aliens en Nightmare on Elm Street. Daarnaast worden ook Robocop, Coming to America, Nightmare Before Christmas en Elf dit seizoen besproken.

House of Secrets: The Burari Deaths

In deze documentaireserie worden ijzingwekkende feiten en theorieën onderzocht rond de dood van elf leden van een familie in Delhi. Was het zelfmoord, moord of toch iets anders?

The Baby-Sitters Club - Seizoen 2

Er zijn in Amerika meer dan tweehonderd boeken verschenen over dit clubje vriendinnen en hun oppasbureau. Ook zijn er al meerdere films en series over gemaakt. Deze Netflix-variant is een moderne update: de meiden zijn meegegaan met de tijd en hebben allemaal een mobiele telefoon én social media.

Little Things - Seizoen 4

Alweer het vierde seizoen over het moderne Indiase stel Dhruv en Kavya, een samenwonend koppel van in de twintig dat worstelt met de ups en downs van werk, moderne relaties en het vinden van een eigen identiteit in het hedendaagse Mumbai.

Films

De Slag om de Schelde

Deze Nederlandse oorlogsfilm volgt verschillende jonge mensen in het bezette Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog en brengt een van de beroemdste veldslagen op Nederlands grondgebied in beeld.

Sonny Boy

Deze Nederlandse film vertelt het waargebeurde verhaal van de 19-jarige Surinaamse student Waldemar en de Hollandse Rika, een getrouwde moeder van veertig met vier kinderen. Als zij elkaar in de jaren ’20 ontmoeten en verliefd worden is dit een groot schandaal, helemaal als Rika ook nog eens zwanger wordt.

LOL Surprise: The Movie

De razend populaire poppetjes hebben nu een film op Netflix. Een meisje belandt in de geanimeerde wereld van de poppen en gaat ze helpen om een film te maken.

Deep Impact

Op een avond kijkt de veertienjarige Leo Biederman door zijn telescoop en ontdekt hij een nieuwe komeet. Leo stelt vast dat de komeet in razend tempo de aarde nadert. Hij besluit actie te ondernemen. Als duidelijk wordt dat de komeet het voortbestaan van de mensheid in gevaar kan brengen, besluit de president een schuilkelder te laten bouwen waar één miljoen uitverkorenen na de inslag kunnen overleven.

What Happens in Vegas

In deze romantische comedy besluiten Joy en Jack tijdens een dronken nacht in Las Vegas met elkaar te trouwen. Ze kennen elkaar niet en blijken een hekel aan elkaar te hebben. Als Jack opeens drie miljoen dollar wint, wilt Joy toch nog wel even getrouwd blijven.

