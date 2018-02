Deze zanger ken je niet meer terug

In 2015 schokte de 32-jarige zanger de muziekwereld door al zijn optredens stil te leggen. Hij werd getroffen door ernstige bijwerkingen van de malariapillen die hij nam en trok zich terug. Het popicoon heeft nog altijd last van de medicatie. In 2017 liet hij in een openhartig interview met de Franse televisiezender France Ô zelfs weten aan zelfdoding te hebben gedacht. ,,Zonder mijn broer zou ik zelfmoord hebben gepleegd", liet hij toen los.



Hoewel Paul van Haver, de echte naam van Stromae, nog altijd worstelt met psychische problemen, is hij wel actief op sociale media. En dat is nu juist waar volgers zich de afgelopen weken zorgen om maken: hij is onherkenbaar. Een fan kwam hem tegen en deelde de foto op Twitter. Stromae zelf plaatste ook een foto van zijn nieuwe uiterlijk.