DI-RECT verdeelt geld Popprijs onder crew: ‘Boys die al jaren hard werken’

,,Net zo goed als dat de jury het er meteen over uit was dat de prijs naar ons ging, waren wij het er meteen over eens dat in deze pittige tijden het volledige bedrag naar onze crew en technische jongens gaat”, aldus de basgitarist. ,,Dat zijn boys die al jaren bij ons zijn en hard werken.”

Zaterdagavond werd de Popprijs uitgereikt tijdens de digitale editie van festival Noorderslag in Groningen. De prijs bestaat uit een cheque van 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackaay. ,,Met het toekennen van de Popprijs 2021 bekroont de jury een band die zichzelf al meermaals opnieuw heeft uitgevonden en die ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtaleerd”, schreef de organisatie achter de popprijs in een verklaring. De jury prees de Haagse band bovendien om zijn creativiteit in tijden waarin het voor de artiesten niet makkelijk was. ,,De jury is onder de indruk van de kunst om in mogelijkheden te denken en niet in problemen”, staat in het juryrapport. Het nummer Soldier On, dat DI-RECT in 2020 uitbracht, is volgens de jury ‘hèt anthem van de coronapandemie’ geworden.